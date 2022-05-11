Tuzluca'da dere yatağındaki evler selde zarar gördü

TUZLUCA, IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen selde Yukarı Mahalle'de dere yatağındaki evler zarar gördü. Bölge sakinleri, mahallede bazı evlerin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Iğdır'da yaklaşık 15 gündür devam eden sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de bulunan deredeki köprü suların etkisiyle yıkıldı. Mahallede bazı evleri de su basarken, dere yatağındaki evler de zarar gördü.

Dere kenarında evi olan Yusuf Calayır, "Bundan 15-20 yıl önce karşıdaki arsa sahibi buraya gelerek üç tane künk yaptırdı. Dere yolunu kapattı, ondan da bizim evleri sel suyu bastı. Evlerimiz çoluk çocuk hepimiz perişan olduk. Dereye gereken güçlendirme yapılırsa bir şeyler olabilir. Öteki türlü tehlike olsa bile nereye gideceğiz? Gideceğimiz yerimiz olsa zaten buraya gelip burada ev yapmazdık. 5 gündür evimiz yıkılacak korkusu var. Çocuklarımız gece uykularında ürkerek kalkıyorlar" dedi.

Evinin su baskınına maruz kaldığını anlatan Abdulkerim Açil ise, "Benim zararım çok, evim çökmek üzeredir. 5-6 gündür kendi evimde kalamıyorum, onun bunun evinde kalıyorum. Benim yiyeceğim, çamaşır makinem, bulaşık makinem, buzdolabım her şeyim suyun altında kaldı" dedi.

Dere yatağındaki durum ise dron ile görüntülendi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel