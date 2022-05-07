Tuzla'da Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma zirveye ulaştı

Tuzla Belediyesi Ramazan ayı boyunca 12 milyon Türk Lirası değerinde gıda kolisi, gıda çeki, bayramlık kıyafet ve oyuncaktan oluşsan destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu. Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Ramazan Ayının ilk günü hayata geçirilen dijital sadaka taşı modeliyle, 'Evden eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma' projesi yoğun ilgi gördü. Gençleri de iyilikte yarıştıran Tuzla Belediyesi, İstanbul'da 4 bin gençle startı verilen ve daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde 81 ilde yayılacak 'İyilik Şampiyonası' ile gençler iyilikte yarıştırıldı.

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve birlik, beraberlik ayı olması sebebiyle ilçe genelinde yardımlaşma seferberliği başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bizzat yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Gönül Elleri Çarşısı aracılığı ile Tuzla'da evlerine girilmedik ihtiyaç sahibi aile kalmadı. Bu çerçevede Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayı başlamadan önce, Tuzla'da takibi yapılan ailelere yemek kartı dağıtımını tamamladı. Ramazan ayı içerisinde ise takipleri yapılan ailelere, gıda kolisi, gıda çeki, kıyafet çeki, bayramlık kıyafet, oyuncak gibi malzemeleri dağıttı. Bağışçıların destekleri ile Tuzla'da 12 milyon Türk Lirası değerinde yardım dağıtımı yapıldı.

"Dijital sadaka taşı modeli ile yardımlaşma kampanyası"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, maddi ve manevi yardımlaşmanın en çok arttığı ay olan Ramazan ayında özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. 'Evden Eve İyilik' ismiyle başlatılan komşudan komşuya dayanışma hareketinde, Tuzla sınırlarında oturan vatandaşlar, evdeneveiyilik.com web sitesi üzerinden, ihtiyaç sahibi komşuları için; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapmaları sağlandı. Komşudan komşuya başlatılan bu dayanışma harekatı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, koordinasyonuyla bağış yapılan komşuların evlerine teslim edildi.

4 bin genç İstanbul'da sokak sokak iyilik dağıtıyor

İyilik Şampiyonası'nda 4 bin genç kurduğu bin takım ile her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Haftalık olarak ilan edilen görevleri yerine getiren gençler, gösterdikleri performans doğrultusunda puanlar alıyor. Bu çerçevede ilk görev olan 'Gülümseten Fotoğraf' yarışmasında bir hafta gibi kısa bir sürede 300 bin fotoğraf çekildi. İkincisi "Gülümseten Kutu" görevinde içerisinde çocuk oyuncağı, kıyafet ve çeşitli hediyelerden oluşan 2 bin 200 koli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturuluyor. Üçüncü görevde ise ülkede bulunan yabancı turistlere 23 Nisan'ı anlatan kitaplardan oluşan bir seti kendi ülkelerinde bir çocuğa hediye etmeleri istendi. Dördüncü hafta verilen görev ise Ramazan Bayramı'nda Toplu Mesaj yerine birebir bayramlaşma çalışması oldu. 3 ay sürecek yarışmada en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.

STK ve üniversiteler ile yardım organizasyonları

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı. Üniversite öğrencilerinin kendi harçlıkları ile aldıkları temel gıda malzemeleri, takipleri yapılan ailelere tek tek dağıtıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel