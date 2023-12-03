Tuzla'da Engelliler Günü Programı

Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda 24 özel çocuk sahne aldı. Müzik ve şiir dinletisi, dans ve bayrak gösterileri yapan çocuklar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Piri Reis Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Aydıntepe İşitme Engelliler Okulu'ndan 8 öğrencinin jimnastik gösterisi ile başlayan program, Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin vals gösterisinin ardından Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi, Mehmet Akif İnan'dan Mescid-i Aksa şiirinden kısa bir dörtlük okudu. Gösterinin son aşamasında 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa Marşı' ile 100. Yıl'a özel bayrak gösterisi yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından eğlenceli akrobasi şovları çocuklara özel sergilendi.

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Her zaman özel çocukların ve anne ve babalarının yanında olma gayreti gösterdik. Bütün paydaşlarımızla beraber yerel yönetimlerde her zaman bu çocuklarımızın yanında olmaya çalıştık. Bugün 3 Aralık ve çocuklarımız yine bizi mutlu ediyorlar. 2012'den itibaren bir karar almıştık, engelsiz Tuzla ortaya koymak için. Özellikle bireysel olarak da çocuklarımızın yaşam alanında mutlaka onlarla birlikte olma gayretini gösterdik. ve bundan sonra imkanlarımız ve bütçelerimiz doğrultusunda inşallah bu hedeflerimizi en zirve noktaya çıkartıp ve gelecekte Tuzla'nın, engelsiz Tuzla olma konusunda da hep beraber çalışacağız" dedi. - İSTANBUL