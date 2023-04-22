Tuzla'da bulunan Penguen Sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla vuruldu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Bin 870 binada 8 bin 665 bağımsız bölümün dönüşüm gerçekleştirdik"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Temel Atma Töreni' sırasında 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira yardımlarının artırılacağı müjdelerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sırasında Tuzla'ya bağlandı. Bağlantı sırasında, Tuzla'da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakatla imzalanan 32 bin metrekarelik sitenin yıkımı için ilk kazma vuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm anahtar teslimi ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, kentsel dönüşüm projesiyle evlerine kavuşan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulandığı İstanbul'un 7 farklı noktasına canlı bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkımı tamamlanan binaların temelini attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bismillah" diyerek beraberindekilerle butona bastı ve temele ilk harcı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 farklı noktada bağlandığı yerlerden bir tanesi de Tuzla'yı. Tuzla'da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakat sağlanarak 32 bin metrekarelik sitenin yıkımına başlandı. Gaziosmanpaşa'dan Tuzla'ya bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

"Bin 870 binada 8 bin 665 bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik"

Başkan Yazıcı," Sayın Cumhurbaşkanım, Tuzla'da sizin riyasetinizde çıkartılan kanunlar çerçevesinde, Bakanlığımızın yardımları ile beraber her fırsatta bize vermiş olduğunuz talimat istikametinde bin 870 binada 8 bin 665 bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik. Tuzla'da 60 sitenin dönüşümü gerçekleşti. Bugün Penguen Sitesi'nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malik ve Tuzla halkı adına sizlere selam ver saygılarımızı sunuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da,' Hayırlı olsun, ya Allah Bismillah' diyerek deprem riski bulunan sitenin yıkımı için ilk kazma vuruldu.

"Depreme dayanıklı ve yaşam standardı yüksek evleri en kısa sürede teslim edeceğiz"

Temel atma sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Van Depremi sonrasında çıkan yasalar çerçevesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Kentsel Dönüşüm konusundaki ısrarlı talimatları ile bizler de Tuzla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliği yaparak yaklaşık bin 870 binada, 8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Özellikle de siteler konusunda 60 sitenin dönüşümünü gerçekleştirdik. Bugün de Penguen Sitesi Kentsel Dönüşüm Projemizin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malikten hiç ücret almadan yerinde dönüşüm yaparak vatandaşımızın yanında, depreme dayanıklı ve yaşam standartı yüksek evleri en kısa sürede teslim edeceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdeler ile kentsel dönüşüm hız kesmeden devam edecek"

Başkan Yazıcı," Tüm maliklerimizle yüzde yüz mutabakat sağlanarak bu proje gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki projelerimizde Tuzla'da kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hazırladığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira destekleri müjdeleri ile beraber kentsel dönüşüm hız kesmeden daha da artarak devam edecek" dedi.