Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketleri denetledi

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, temel ihtiyaç malzemelerinde KDV oranının yüzde 8 indirilmesi kararının yürürlüğe girmesi nedeniyle, Tuzla genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca Ramazan ayının gelmesi ile birlikte etiket ve kasa fiyatlarının uyumu, son kullanım tarihi gibi konularda da denetimler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel ihtiyaç malzemelerinde KDV oranının yüzde 8'e indirileceğini duyurmuştu. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu uygulamayla; tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri gibi ürünlerin satışında KDV oranı düşürülmüş oldu.

Bu çerçevede Tuzla Belediyesi ekipleri de Tuzla genelinde bulunan marketlerde denetimlerini gerçekleştirdi. Ekipler, Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla fiyat etiketlerinin üzerinde KDV oranının değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etti. Ayrıca Ramazan ayının gelmesi ile birlikte etiket ve kasa fiyatlarının uyumu, son kullanım tarihi gibi konularda da denetimler gerçekleştirdi. - İSTANBUL