Tuzla Belediyesi Aşevi'nde Ramazan mesaisi

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi Aşevi, tüm yıl boyunca devam eden çalışmalarını Ramazan ayında artırarak devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Aşevi'nden her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte dağıtıma başlanan 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında da aralıksız devam ediyor. Tavuk veya etten oluşan ana yemek, çorba ve ara yemekten oluşan 3 çeşit yemek, uzman aşçılar tarafından özenle pişiriliyor. Günün ilk ışıkları ile pişirilen yemekler, özel olarak paketleniyor. Paketlenen yemekler de Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına tek tek bırakılıyor.

Yılın her günü üç çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için seferberlik başlattıklarını belirtti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel