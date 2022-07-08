Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Kurban Bayramı'nda yeryüzü bir iyilik sofrasıdır"

İSTANBUL Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, "Kurban Bayramı'nda yeryüzü bir iyilik sofrasıdır. Bu iyilik sofrasının bir ferdi olan, bir misafiri olan bütün Müslümanların, bütün insanların bayramını tebrik diyorum. Hacılarımızın ibadetleri makbul, Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Kurban Bayramı'nın kurtuluşun, kucaklaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, kardeşliğin bayramı olduğunu ifade eden Başkan Yazıcı şu ifadelere yer verdi.

"Sevgili Tuzlalılar, aziz İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim, bir Kurban Bayramı'na daha eriştik. Şükürler olsun. Bugünlerde yeryüzü, Hz. İbrahim'in imanına şahit oldu. Hz. İsmail'in sadakatini gördü. Bugünlerde yeryüzü, insanlığın masuniyetinin ilahi olarak teyit edilmesine sahne oldu. Kurban Bayramı aynı zamanda hac mevsimidir. Hz. Adem ve Havva'nın buluştuğu Arafat, Hz. Hacer'in, fiili duayla su aradığı Safa ve Merve Tepeleri ve yeryüzünün ilk mabedi Kabe bir mahşer yeridir.

Bugün: Eller semada, İslam alemi, insanlığın iyiliği için topyekün duadadır. Kurban Bayramı; kurtuluşun, kucaklaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, kardeşliğin bayramıdır. Kurban Bayramı'nda yeryüzü bir iyilik sofrasıdır. Bu iyilik sofrasının bir ferdi olan, bir misafiri olan bütün Müslümanların, bütün insanların bayramını tebrik diyorum. Hacılarımızın ibadetleri makbul, Kurban Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı, daha sonra geleneksel hale gelen, Tuzla Belediyesi personelleri ile belediye hizmet binasında tek tek bayramlaştı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel