Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı: ' Kıyamet buzulunun beklenenden iki kat küçülmesini bireysel tasarruflar ile yavaşlatabiliriz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bilim, sanat ve hayatı konuştuğu Youtube kanalında Antarktika kıtasında bulunan kıyamet buzulunun küçülmesi ve geriye doğru çekilmesinin sonuçları hakkında önemli bir video yayımladı. Başkan Yazıcı, kıyamet buzulunun beklenenden iki kat olarak küçülmesinin neden olacağı sonuçları ve küçülmesinin yavaşlatılmasına bireysel olarak nasıl katkı sağlanacağını anlattı.

"Küresel ısınmaya katkı sağladığımız bir süreci yaşıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Geçen hafta Antarktika kıtasında bulunan kıyamet buzulunun küçüldüğünü ve geriye doğru çekildiğini anlatan araştırmanın sonucu yayımlandı ve bilim insanlarının küresel ısınma konusunda endişeli olduklarını açıkladılar. Kıyamet buzulunun beklenenden iki kat daha hızlı geriye doğru çekilmesinin, dünyanın gelecekte küresel ısınma nedeniyle deniz sularının yükselmesinin ve ekolojik dengenin bozulmasının çok daha hızlı bir şekilde kötü bir sonuca doğru gittiğini gösteriyor. Dünya ısınma periyodu içerisinde. İnsanoğlunun bilimdeki gelişmeleri sonucunda bu ısınma sürecine negatif katkısı olduğu bir 150 yıllık süreci yaşıyoruz. Dünya küresel ısınma nedeniyle soğuma ve ısınma dönemleri yaşıyor. Şu anda ısınma periyodu içerisindeyiz ama fosil yakıtlardan dolayı karbondioksit emisyonunun artması, kimyasal ürünlerden sera gazı etkisi ile birçok kimyasalın atmosfere karışması ile beraber küresel ısınmaya katkı sağladığımız bir süreci yaşıyoruz" dedi.

"Kıyameti engellemenin tek yolu karbondioksit emisyonunda tasarruf sağlamak"

Başkan Yazıcı," Bence bireysel olarak hepimizim bir şeyler yapması lazım. Burada en önemli şey global düşüneceğiz yerel uygulayacağız. Herkes yıllık bir ton karbondioksit emisyonuna katkı sağlar ve tüketimini azaltırsa bu kıyamet senaryosunun olmayacağı hesaplanmış durumda. Herkesin kendi kıyametini engellemesinin bir yolu var. O da bir ton karbondioksit emisyonunu sağlayacak tasarruf sağlamak. Peki, bu tasarrufu nasıl sağlayabiliriz? Uyandığımız andan yatacağımız saate kadar yaşamımızın her noktasında kullanacağımız her şeyden yapacağımız tasarruflar ile bir ton karbondioksit emisyonunu tasarrufuna katkı sağlayabilir. Bu iş çözülecekse böyle çözülecektir" dedi.

"Toplu taşıma kullanmak karbondioksit emisyonunun azaltılmasına müthiş bir katkıdır"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Kullandığımız ampul, yakılmak zorunda değilse yakılmamalıdır. Yakılmak zorunda kalınıyorsa mutlaka LED aydınlatma kullanılması gerekmektedir. Sadece bir ampulü LED olarak kullandığımız zaman müthiş derecede karbondioksit emisyonuna katkı sağlamış oluyoruz. Yemek yerken kullandığımız her ürünün özellikle petrokimya ürünü olmamasına, yani plastik veya plastik benzeri ürünlerle kaplı olmamasına çok özen göstermeliyiz. Muhakkak elektrikli araç kullanmamız lazım. Aracımız yok ise zaten toplu taşıma kullanıyoruz. Modern bir şehrin, modern bir hayatın göstergesi toplu taşımaya verdiği önemdir. Trafik yoğunluğunun azaltılması açısından söylemiyorum sadece. Toplu taşıma demek eşittir fazladan 4 kişinin bindiği araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak karbondioksit emisyonunun azaltılmasına müthiş bir katkıdır" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Tuzla Belediye Başkanı olarak Tuzla Belediyesi olarak bu sürece nasıl bir katkı sağlarız dedik. Karbondioksit emisyonumuzu ölçtük. Emisyon miktarımızı yıllık yüzde 40 oranda düşürecek çalışmaları kurumsal olarak yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL