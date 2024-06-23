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Tutuşan otlar garajdaki otomobili yaktı

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Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın, garajda bulunan otomobile sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kaletepe Mahallesi'ndeki Türk Metal Blokları'nda meydana geldi.

Tutuşan otlar garajdaki otomobili yaktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın, garajda bulunan otomobile sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaletepe Mahallesi'ndeki Türk Metal Blokları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki garaja sıçradı. Alevlerin büyümesiyle garajda bulunan otomobil tamamen yandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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