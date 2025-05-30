Tütünsüz Günü'nde Gençlere Uyarı: Tütün Endüstrisine Karşı Mücadele

TSSD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile ilgili verdiği mesajda, "Tütün endüstrisinin sinsi stratejileri karşısında gençlerimizi korumak için topyekün mücadele etmeliyiz" dedi.

Her yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Tütünsüz Günü, bu yıl 'Gençleri tütün endüstrisinin hedefinden korumak' temasıyla küresel tütün endüstrisine karşı toplumun en savunmasız kesimi olan gençleri odağına alıyor.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, bu güne özel yaptığı kapsamlı değerlendirmede, tütün endüstrisinin yıllardır değişen pazarlama yöntemleriyle gençleri bilinçli bir şekilde hedef aldığına dikkat çekerek "Bugün tütün ürünleri, ne yazık ki yalnızca klasik sigaralardan ibaret değildir. Aromalı elektronik sigaralar, 'daha az zararlı' olduğu algısı oluşturulan ısıtılmış tütün cihazları ve özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan normalleştirme kampanyaları gençliğimizi büyük bir tehditle karşı karşıya bırakmaktadır. Tütün endüstrisi, gelecek pazarını gençlik üzerinden kurmaktadır. Bu duruma seyirci kalmamalıyız" İfadelerini kullandı.

"Ülkemizde elektronik sigara kullanım oranı her geçen yıl artmakta"

Gençler arasında tütün kullanımının tehlikeli bir şekilde çeşitlendiğine işaret eden Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Dünyada 13 ila 15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanmaktadır. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanım oranı her geçen yıl artıyor. Bu ürünlerin masum olmadığı, bağımlılığı tetiklediği ve uzun vadeli sağlık riskleri taşıdığı artık bilimsel olarak da net bir şekilde ortaya konmuştur" dedi. Prof. Dr. Aydın, yalnızca zararı anlatmanın yeterli olamayacağını, bu ürünlere ulaşımın zorlaştırılması ve gençlerin sosyal medya gibi dijital mecralarda bu ürünlerle karşılaşmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Mücadelemizi dijital çağın kurallarına göre yenilemeliyiz"

Gençleri tütün endüstrisinin tuzaklarından korumanın yolu yalnızca yasaklarla değil bilinçlendirme, eğitim ve gençlerle sağlıklı bir iletişim kurmaktan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Aydın. "Aileler çocuklarının dijital mecralarda neyle karşılaştığını bilmeli, eğitim kurumları bu konuda aktif rol almalı, denetim mekanizmaları ise özellikle elektronik sigara ve yeni nesil ürünlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesini engellemelidir" dedi.

Prof. Dr. Aydın, bu konuda topyekün bir seferberliğin gerekliliğini vurgulayarak, "Tütün endüstrisi dijital çağın araçlarını kullanarak büyüyor, biz de mücadelemizi dijital dünyanın kurallarına göre yenilemek zorundayız. Örneğin sağlık politikaları gençlerin yaşam tarzlarını gözeterek yeniden şekillenmeli; okullarda tütünle mücadele bilinci oluşturulmalı, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları desteklenmeli ve medyada bu ürünlerin teşvik edilmesinin önüne geçilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Her çocuğun temiz hava soluma ve sağlıklı yaşama hakkı var"

Prof. Dr. Mustafa Aydın, tütünle mücadelenin sadece bireysel bir sağlık tercihi değil, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Aydın, "Her çocuğun temiz hava soluma ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Bu hakkı, tütün endüstrisinin ekonomik çıkarlarına feda edemeyiz. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak yıllardır olduğu gibi bugün de gençliğimizin ve gelecek nesillerin yanında yer alıyor, tütün endüstrisinin yıkıcı etkilerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Geleceğimizi savunmak, gençliğimizi korumakla başlar. Tütünsüz yarınlar için bugünden harekete geçmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL