Tütüncü, personeliyle bayramlaştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her zaman olduğu gibi bayram sevincini ilk önce personeliyle paylaştı. Başkan Tütüncü, belediye personelinin tek tek bayramlarını kutlayarak, aileleri ile beraber sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kepez Belediyesi'nin bayramlaşma töreni başkanlık makamında yapıldı. Başkan Hakan Tütüncü, her zaman olduğu gibi bu yılda ilk önce belediye personeliyle bayramlaştı. Başkanlık makamındaki bayramlaşmaya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Başkan Tütüncü, belediye personellerinin tek tek bayramlarını kutlayarak, aileleri ile beraber sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayramların toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı dini bayramlar, özlemleri gideren, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygusunu güçlendiren milletimizin müstesna günlerindendir. Bayramlar aynı zamanda kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok sevgi, dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır" dedi. - ANTALYA