Tütüncü'den belediye işçilerine bayram ikramiyesi - Haberler

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Tütüncü'den belediye işçilerine bayram ikramiyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tütüncü'den belediye işçilerine bayram ikramiyesi

Kepez Belediyesi, çalışanlarının bayram ikramiyesi ödemelerini 5 gün öncesinden yaparak, işçi personeline çifte bayram yaşattı.

Kepez Belediyesi, çalışanlarının bayram ikramiyesi ödemelerini 5 gün öncesinden yaparak, işçi personeline çifte bayram yaşattı.

Kepez Belediyesi, işçi personelinin bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı öncesi yaptı. Çalışanlarının özlük haklarını ön planda tutan ve personelinin hakkını da alın teri kurumadan ödenmesini sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla belediye işçilerinin bayram ikramiyeleri 5 gün öncesinden banka hesaplarına aktarıldı. Brüt 1 trilyon 235 bin 937 TL olan ikramiyenin, net 595 milyon 186 bin TL'lik kısmı kurumun anlaşmalı olduğu banka hesabına yatırıldı. Kepez Belediyesi, her bir işçinin hesabına ortalama 2 bin 600 TL'lik ödeme gerçekleştirdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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