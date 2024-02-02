TUTAP Karabük İl Başkanı İŞKUR İl Müdürünü ziyaret etti

Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Karabük İl Başkanı Kerem Demir, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Demir ziyaret ile ilgili "Karabük İŞKUR İl Müdürlüğüne atandıktan sonra işlerimizin yoğunluğu nedeniyle fırsat bulup ziyaret edemediğimiz Ferhat Sarıçam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak sohbet ettik. İş hayatında her zaman başarılı olan müdürümüze görevinde de başarılar diliyorum" dedi.

Sarıçam, ziyarette duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür ederken, Demir'e TUTAP İl Başkanlığı görevine getirilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. - KARABÜK