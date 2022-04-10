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Tut ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tut ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Tut ilçesine 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesine 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.

Adıyaman'ın Tut ilçe Emniyet Amirliği tarafından Türk Polis Teşkilatı Kuruluşunun 177.yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İlçe Emniyet Amiri İsmail Topulca, Polis Merkezi Amir Vekili Samet Sedat Türkyılmaz ve emniyet personellerinin katılımıyla hükumet bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Emniyet Amiri İsmail Topulca tarafından Atatürk Anıtına emniyet çelengi bırakıldı. - ADIYAMAN

Tut ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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