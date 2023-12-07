TÜSF Başkanı Anadolu Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Ziyarette TÜSF'ün düzenlediği etkinlik ve müsabakalara katılan sporcuların başarıları ve olası iş birlikleri değerlendirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette TÜSF Denetleme Kurulu Üyesi Battal Yılmaz ve Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire (SKS) Başkanı Galip Özsarı, SKS Spor İşleri Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi de yer aldı.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ziyarette Anadolu Üniversitesinin TÜSF'ün düzenlediği etkinlik ve müsabakalara katıldığı sporcularla önemli başarılar elde ettiğini belirterek TÜSF faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Olası iş birliklerinin değerlendirildiği ziyarette Rektör Erdal duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜSF Başkanı Prof. Dr. Günay'a teşekkürlerini sundu. - ESKİŞEHİR