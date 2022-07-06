Tuşba Belediyesinden yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmeti - Haberler

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Tuşba Belediyesinden yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tuşba Belediyesinden yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmeti

Van'ın Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü insan odaklı hizmet çerçevesinde Kurban Bayramı öncesi herhangi bir sebepten dolayı kuaföre gitme imkanı bulamayan vatandaşları evlerinde veya kapılarına kadar giden 'Mobil Kuaför' aracında tıraş ediyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü insan odaklı hizmet çerçevesinde Kurban Bayramı öncesi herhangi bir sebepten dolayı kuaföre gitme imkanı bulamayan vatandaşları evlerinde veya kapılarına kadar giden 'Mobil Kuaför' aracında tıraş ediyor.

Birçok yenilikçi projeye imza atan Tuşba Belediyesi; yaşlı, hasta ve kimsesizlerin kişisel bakımlarına destek olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmeti ayaklarına kadar götürüyor. Kurban Bayramı öncesi başta yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizler olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı kuaföre gitme imkanı bulamayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Tuşba Belediyesi ekipleri, istekleri doğrultusunda evlerinde veya evlerinin önüne kadar giden 'Mobil Kuaför' aracında saç ve sakal tıraşı gerçekleştiriyor.

Halka verdikleri değeri göstermek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Tuşba Belediyesi olarak sürekli yenilikçi projeler geliştirdiklerini anlatan Belediye Başkanı Salih Akman, "Gözlemlerimiz sonucu yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımıza yönelik yürütülmesi gereken bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Kurban Bayramı öncesi bu vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz berber hizmeti veriyoruz. Belediyemizin görevli berberi bu vatandaşlarımızı evinde tıraş ediyor" dedi.

Tuşba Belediyesinin vermiş olduğu bu hizmetten çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise kuaföre gitmelerinin çok zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Evden çıkarıp kuaföre götürmek, orada beklemek ve berber koltuğuna oturtmak çok zor. Burada evde, kendimizi daha rahat ve güvende hissettiğimiz bir ortamda tıraş olmak daha kolay. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Salih Akman ve ekibine de teşekküre diyoruz" dediler. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kuaför Tuşba Yerel Haberler

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