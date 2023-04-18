Tuşba Belediyesinden bayram öncesi evde temizlik hizmeti

Tuşba Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı, hasta ve özel durumu olan vatandaşların evlerinde temizlik çalışması başlattı.

Tuşba Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı, hasta ve özel durumu olan vatandaşların evlerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede düzenli olarak gerçekleştirilen evde temizlik hizmeti bayram öncesinde yoğunlaştırıldı.

Yaşlı, hasta ve özel durumu olan vatandaşların evlerine giden ekipler, gerekli temizlikleri yapıyor, hane halkıyla yakından ilgileniyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, temizlik çalışmalarının bayram ve özel günlerin dışında da devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin 2 ile 3 hafta arayla evlere giderek temizlik yaptığını ifade eden Akman, "Sosyal Belediyecilik ruhuna uygun olarak insan odaklı yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından her zaman takdir edildiğini gözlemlemekteyiz. Kaliteli ve verimli hizmet sunma anlayışı ile yapacağımız projelerimiz devam edecektir." dedi.