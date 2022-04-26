TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip - Haberler

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TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne özel klip

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla bir klip hazırladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla bir klip hazırladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'ne özel bir video klip hazırladı. Hazırlanan video klipte TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ ile ANKA hava araçlarının pilotları yer aldı. Pilotlar Murat Özpala ve Kubilay Turan'ın da yer aldığı klipte ANKA ve HÜRKUŞ'un uçuş görüntülerine de yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Havacılık, Nisan, Uzay, Türk, Yerel, Haberler

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