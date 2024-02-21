TUSAŞ'ın yerli ve milli uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Tusaş tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN, 8 bin feet mesafeye ulaşarak yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu.

İlk uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sabah saat 08.50 sıralarında havalanan KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaşarak, yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca KAAN'ın tavan irtifasının 55 bin feet'e çıkması hedefleniyor.

Öte yandan, milli muharip uçak KAAN'ın Ar-Ge çalışmalarında yaklaşık 2 bin personel çalışırken, SSB ve TUSAŞ ortaklığında tüm çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıldı. - ANKARA