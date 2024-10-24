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TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Türkiye'de Havalimanlarında Turuncu Alarm

TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Türkiye'de Havalimanlarında Turuncu Alarm
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)'a yapılan terör saldırısının ardından, Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına karşı turuncu alarm verildi. Güvenlik kontrolleri artırıldı ve yolcuların uçuşlarından en az üç saat önce havalimanına gelmeleri önerildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolcular ve araçlar hassas şekilde aranıyor.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı. Terör örgütünün havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

Güvenlik kontrolleri nedeniyle erken gelin çağrısı

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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