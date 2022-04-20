Turnalar Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda

Halk arasında 'sadık kuş' olarak bilinen turnalar, Sultan Sazlığı Milli Parkı'na geldi.

300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda objektiflere bu sefer de halk arasında sadık kuş diye bilinen turnalar takıldı. Milli Park Müdürlüğü ekiplerinin koruma-kontrol görevleri sırasında onlarca turna kuşu bir arada görüntülendi. Eşlerine ömürlerinin sonlarına kadar sadık kaldıkları için neredeyse tüm toplumların saygısını kazanmış turnalar, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı sadece beslenme ve konaklama için değil üreme dönemi için de tercih ediyorlar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Doğa Araştırmaları Derneği tarafından turnalar için hazırlanan 'Ulusal Turna Eylem Planı' ile üreme, konaklama, yaşam alanları tespit edilerek, türü vericilerle izlemek için gerekli çalışmalar yapıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel