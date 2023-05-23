Turna Gölü doğaseverleri mest etti

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Urartular döneminden kalma Turna Gölü (Keşiş Gölü) gezisinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak bilinen ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü'nü 89 kişilik bir ekiple ziyaret etti. İlkbahar aylarında karların erimesiyle farklı bir güzelliğe bürünen gölün çevresini gezen ve oyunlar oynayan doğaseverler, unutulmaz bir gün geçirdi.

Geziye dair açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, hedeflerinin Van Gölü Havzasındaki tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak olduğuna dikkat çekti. Etkinlik çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğünce tedavisi tamamlanan kaya kartalı ve arı şahinin doğaya bırakılmasına şahitlik ettiklerini ifade eden Demez, "Etkinliğe katılan katılımcılara doğanın korunmasıyla ilgili bilgiler verildi. Özellikle çevre temizliği konusunda bütün üyelere bilgi verildi. Doğanın insana ihtiyacı yoktur, insanın doğaya ihtiyacı var. İnsan olmadan doğa mükemmel yaşar ama doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur. Bu çerçevede etkinliğimizi sürdürdük katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.