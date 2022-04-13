Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması - Haberler

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Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Türmüz Küme Evlerindeki yollarda kilitli taş döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Türmüz Küme Evlerindeki yollarda kilitli taş döşeme çalışması yapıldı.

Yoğun çalışma programı yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Petrolleri Mahallesinde bulunan Türmüz Küme Evlerindeki yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi veren yetkililer, sokakları kilitli parke taşı ile döşenen Küme Evlerin sorunlarını gidermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Küme Evler sakinleri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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