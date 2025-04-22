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TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: "Çocuklarımıza, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için çalışacağız"

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu:
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müsavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün izinden yürüyerek;

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müsavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün izinden yürüyerek; geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kartaloğlu, "Türk halkı, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte yüzünü Batı'ya çevirmiş; geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başlamıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ilerlemenin temel taşı olarak gördüğü çocuklara bu özel günü armağan ederek, geleceğin onların omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir. Bizler de Atatürk'ün izinden yürüyerek; geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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