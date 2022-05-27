Türkü isteyen protokolden dişlerinin yaptırılması sözünü aldı, - Haberler

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir törende sahneye çıkan 67 yaşındaki kadın, sözleriyle herkesi gülümsetirken kendisinden türkü isteyen protokol üyelerine "dişlerim yok" diyerek türkü söylemek istemeyince, üniversite hastanesinin rektöründen dişlerinin yaptırılması sözünü aldı.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan albikere.com 1. yılını kutladı. Her alışverişte bir öğrenciye burs imkanı sağlayan, öğrencilerin ve üreten kadınların hayatlarına dokunan albikere.com birinci yılına özel kampanyalar ile birçok tüketiciye kazandırdı. Bir termal otelde düzenlenen 1. yıl kutlama törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen törende sunucunun sahneye davet ettiği Hanife Çığ (67), Sinanpaşa İlçe Kadın Kültür Evi'nde erişte, kuşburnu gibi ürünler ürettiklerini ve bunları sattıklarını ifade etti. İlçe kaymakamı ile birlikte valinin de kadın olduğunu ve bu yüzden kadınlar olarak daha güçlü olduklarını dile getirdi.

Ardından sunucunun türkü söylemesini istediği Çığ, 'Türkü söyleyemem, diş olmadığından türkü de olmuyor" dedi. Sunucunun daha sonra "Ssenin dişlerini yaptıralım Hanife Teyze" demesi üzerine sahneye gelen Vali Yiğitbaşı mikrofonu alarak Hanife Teyze'ye sarılıp, "Üniversite rektörümüz biz yaptıralım dişlerini" dedi. Bunun üzerine katılımcılar valinin Hanife Teyze'ye jestini ayakta alkışladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel