Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

ANKARA (İHA) - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, 21 yıllık geleneklerini sürdürerek Ramazan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı 21 yıldır geleneksel hale gelen çalışmalarıyla Ramazan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine bu yıl da eksiksiz olarak ulaştırdı. Vakıf, hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini imkanı olmayanlara vakıf olanakları ile evine ulaştırarak, imkanı olanları ise vakıf bünyesine davet ederek yaklaşık on bin paketi ihtiyaç sahibine teslim etti. Yapılan çalışma hakkında duygularını paylaşan vakıf başkanı Özdemir Özdemir, "Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak 21 yıldır artarak devam eden yardım paketlerimizi bu yıl da Hakkın emrettiği üzere gerçek ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza dağıttık. Yüce dinimizin emrettiği üzere, 'komşu açken uyumayı haram' bilen bağışçılarımızın marifeti ve isteği ile Ankara ve yakın il ve ilçelerde yaşayan ve sadece ihtiyaç sahibi olması yeterli görülen insanlarımızı hiçbir ayrıma tabi tutmadık. Ocaklarının yanmasına, kazanlarının kaynamasına, karnının doymasına vesile olup yardımcı olmaya çalıştık. Cenabı Allah, iyi niyetimizi, halis duygularımızı, birlikten, kardeşlikten, bütünlükten yana, herkesin barış ve huzur içinde yaşaması taraftarı olduğumuzu biliyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel