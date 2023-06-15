Türklerin asırlık gelenekle ürettiği zeytinyağlı sabunlar, turistlerin de ilgisini çekmeye başladı

Bir çok medeniyete beşiklik etmiş kadim şehirlerin başında gelen Aydın'da geleneksel yöntemlerle üretilen ve asırlardır en önemli hijyen malzemesi olarak kullanılan zeytinyağlı sabunlar turistler için de üretilmeye başladı.

Bir çok medeniyete beşiklik etmiş kadim şehirlerin başında gelen Aydın'da geleneksel yöntemlerle üretilen ve asırlardır en önemli hijyen malzemesi olarak kullanılan zeytinyağlı sabunlar turistler için de üretilmeye başladı. Dedesinden kalma tarifle yıllardır sabun üreten Aydınlı sabuncu Ali İhsan Bayram, yaz sezonunda sabun üretim mesaisine Muğla'nın turizm beldelerinde devam etmeye başladı. Koronavirüs sürecinden sonra Türk'ün geleneksel zeytinyağı sabununun değerinin arttığını belirten Bayram, gelen talepler üzerine artık Avrupalı turistler için de Türk sabunu ürettiklerini söyledi.

Türklerin asırlık gelenekler ile ürettiği zeytinyağı sabunları, yabancı turistler tarafından da ilgi görmeye başladı. Aydın'ın Köşk ilçesinde yıllardır dedesinden kalma tariflerle zeytinyağı sabunu üreten Ali İhsan Bayram, turistik bölgelerden taleplerin yoğunlaştığını belirtti. Gelen talepler ile birlikte Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde de üretime başlayan Bayram, geleneksel Türk sabunlarını bir kere kullanan yabancı turistlerin bir daha vazgeçemediğini söyledi. Geleneksel yöntemle sabun üretimi yapan ve eski sabunların sadece hijyenik değil aynı zamanda daha da sağlıklı olduğunu belirten Bayram, Aydın'da ürettiği sabunları gelen talepler çerçevesinde Fethiye'de de yapmaya başladıklarını ifade etti.

"Bir kere kullanan vazgeçemiyor"

Fethiye'deki birçok işletmenin çağrısı üzerine Fethiye'ye giden ve ustalığını sergileyen Bayram, geleneksel sabunların özellikle yabancılar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti. Zeytinyağı sabununu kullanan turistlerin vazgeçemediğini sözlerine ekleyen Bayram; "Dedem eskiden köyümüzün sabunculuğunu yaparmış. Dedemden mesleği babam devralmış. Ben de babamdan devraldım. Dedemin tarifi ile üretim yapıyorum. Yaklaşık 29 yıldır Aydın'da üretim yapıyorum. Turizm bölgelerinden de talepler gelmeye başladı. Şu anda Muğla yöresinde de sabun çıkarıyoruz. İşletmeler yağları topluyorlar ve bana haber veriyorlar. Ben de ekipmanlarımı alıp gidip, ustalığımı sergiliyorum. Asırlık gelenekler ile ürettiğimiz zeytinyağı sabunlarımız turistik bölgelerde yabancıların da ilgisini çekiyor. Pandemiden sonra her geçen gün rağbet artıyor" dedi. - MUĞLA