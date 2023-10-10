Türkiyer Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı Salih General: "Tamamlanamayan İşler Kamuya da Büyük Zarar Veriyor"

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih General, 2021 yılından beri yaşanan kur dalgalanmaları ve ekonomik kriz yüzünden bir çok müteahhidin iş yapamadığını ve 10 bin müteahhidin de yasaklı hale geldiğini söyledi. General, "Bu durumun kamuya da büyük zararı var. Ciddi bir kamu zararı oluştu çünkü müteahhitler bu fiyatlara işlerini bitiremiyorlar. Bitiremedikleri zaman verdikleri yüzde 6 oranındaki teminat irat kaydediliyor. Bu işler tekrar ihaleye çıkıyor. 4-5 ya da 6 misli fiyat veren ihaleyi alıyor ve büyük bir kamu zararı oluşuyor" dedi.

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih General, 2021 yılından beri yaşanan kur dalgalanmaları ve ekonomik kriz yüzünden bir çok müteahhidin iş yapamadığını ve 10 bin müteahhidin de yasaklı hale geldiğini söyledi. General, "Bu durumun kamuya da büyük zararı var. Ciddi bir kamu zararı oluştu çünkü müteahhitler bu fiyatlara işlerini bitiremiyorlar. Bitiremedikleri zaman verdikleri yüzde 6 oranındaki teminat irat kaydediliyor. Bu işler tekrar ihaleye çıkıyor. 4-5 ya da 6 misli fiyat veren ihaleyi alıyor ve büyük bir kamu zararı oluşuyor" dedi.

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan yardımcısı Mehmet Salih General, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. General, şunları söyledi:

"BİZİM ESKİ FİYATLARLA ALDIĞIMIZ İŞLERİ YAPABİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Kamu müteahhitleri 2021 yılından beri sıkıntı yaşıyor. Bizler kamuya iş yaparken, genelde sabit fiyatla sözleşmelerimizi yaparız. Bunları da öngörürken, Merkez Bankası'nın yıl sonu döviz öngörüsü ve enflasyon öngörüsüne göre fiyatlarımızı ayarlarız ama 2021 yılında döviz öngörüsü tutmadı. Enflasyon öngörüsü de tutmadı. Pandemi ile yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, Rusya-Ukrayna savaşı ile tavan yaptı ve döviz 9- 10 TL iken, Merkez Bankası'nın yıl sonu öngörüsü 18 TL'lere kadar yükseldi. Bu da inşaat maliyetlerini çok hızlı şekilde yükseltti. İnşaat emtia fiyatları hızla arttı. Kamu müteahhitleri iş yapamaz hale geldi. Örneğin 2021 yılında demir fiyatları 7 bin 130 TL iken, şu anda 20 bin lira. Betonun metreküp fiyatı 230 lira iken şu anda 2 bin lira. Çimentonun torba fiyatı 40 TL iken, şu anda 430 lira. Mazotun litresi 8 lira iken şu anda 38 lira. Asgari ücret 2 bin 800 lira iken, şu anda 11 bin 400 lira. Yani bizim bu eski fiyatlarla aldığımız işleri yapabilmemiz, bitirebilmemiz mümkün değil.

"TAMAMLANAMAYAN İŞLER 5-6 MİSLİ FİYATLA YENİDEN İHALE EDİLİYOR"

Bu durumun kamuya da büyük zararı var. Ciddi bir kamu zararı oluştu. Çünkü müteahhitler bu fiyatlara işlerini bitiremiyorlar. Bitiremedikleri zaman verdikleri yüzde 6 oranındaki teminat irat kaydediliyor. Bu işler tekrar ihaleye çıkıyor. 4-5 ya da 6 misli fiyat veren ihaleyi alıyor. ve büyük bir kamu zararı oluşuyor. Bizler kamu müteahhitleri olarak devletten taleplerimiz var. İşlerini yapmaya çalışan kamu müteahhitleri için makul fiyat farklarının verilmesi. 6 Şubat depremlerinde yaşanan sıkıntılardan ülkemizde çok fazla inşaat faaliyeti var. Kalifiye elemanların hepsi deprem bölgesine gitmiştir. Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı işlerimizi tamamlayabilmemiz için süre uzatımları talep ediyoruz. İşlerinin başında olan arkadaşlar için tasfiye hakkı istiyoruz ve 2021 yılından bu yana çok fazla kamu müteahhitti yasaklı duruma geldi işlerini yerine getiremedikleri için. Döviz kurlarındaki artıştan dolayı edimlerini yerine getiremediği için 10 bin tane müteahhit yasaklı duruma geldi. Bu müteahhitlerin tekrar sektöre kazandırılması için sicil affı talep ediyoruz. Gerçekten biz de kamu yatırımlarının durmaması için, devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin de bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz. Gerçekten depremden sonra birçok kamu binasında güçlendirme işleri çıktı. Bunların içerisinde hastaneler, okullar var. Ama kamu müteahhitleri bu işlere giremiyorlar. Kamu müteahhitleri fiyat vermediği için bu ihaleler iptal oluyor. Biz kamu işlerinin devamlılığı için bu dört talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz."