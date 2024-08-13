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Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderdi

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Türkiye'nin yangınlarla mücadelede yardım amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Yunanistan'a ulaştı.

Türkiye'nin yangınlarla mücadelede yardım amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Yunanistan'a ulaştı.

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu. Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti. Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağıyla bir helikopterin gönderilmesi için çalışmalara başlandığını açıklamıştı. Bu çerçevede Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Venizelos Havalimanı'na ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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