Üye Girişi
Haberler

Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Velilerle Toplantı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programındaki başarılı sporcuların velileriyle bir araya geldi. Toplantıda, projenin amacı ve velilerin desteğinin önemi hakkında detaylı bilgi verildi.

Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programındaki başarılı sporcuların velileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Spor Uzmanı Recep Kayacan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programındaki başarılı sporcuların velileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşındaki yetenekli çocukları tespit edip yeteneklerine göre branşlara yönlendirmek amacıyla uygulanacak Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi hakkında velilere detaylı bilgi verilerek projenin başarıya ulaşması için velilerimizin desteklerinin önemine değinildi.

Müdürlüğün konferans salonunda gerçekleşen birliktelikte sporcular ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırılarak sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Türkiye Spor Yerel Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?
title