"Türkiye yeşeriyor, Gazze güçleniyor" projesiyle Yüksekova'da fidanlar toprakla buluştu

Güncelleme:
Türkiye genelinde 81 ildeki imam hatip okullarında, Gazze'ye nefes olmak ve yarınlara umut taşımak amacıyla anlamlı bir fidan dikme etkinliğini düzenledi.

"Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Yüksekova'da fidanlar toprakla buluştu. İlçenin Yeni Mahalle'de yer alan Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde bir araya gelen İmam Hatipliler Derneği'nin (ÖNDER) çalışmaları ve öğrenciler eşliğinde programı gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Tahir Çavlı, "Gazze'ye nefes, yarınlara umut olmak üzere 81 ildeki imam hatip okullarında fidanlarımızı toprakla buluşturdu. Çavlı, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip okullarımızda geleceğe uzanan kökler salıyoruz. Toprağa emanet ettiğimiz her bir fidan, sadece bir ağaç olmakla kalmayacak; Gazze'deki kardeşlerimize bir nefes, mazlum coğrafyalara bir umut filizidir. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatırken, Gazze'deki şehit kardeşlerimizin de ruhlarına bir Fatiha armağan ediyoruz. Bu fidanlar, aynı zamanda bizim sarsılmaz kardeşlik bağımızın, ümmet bilincimizin ve diriliş ruhumuzun canlı birer timsalidir" dedi.

İmam hatip gençliği olarak sadece bugünü değil, yarınları da inşa etme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Çavlı, "Bu proje, hem çevremize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizin hem de dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizle olan gönül bağımızın en güzel göstergesidir. ' Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor' derken, inanıyoruz ki diktiğimiz her bir fidanla Türkiye daha da yeşerecek, Gazze de direnişiyle ve umuduyla daha da güçlenecektir. Bu vesileyle projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm imam hatip camiamızı bu kutlu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
