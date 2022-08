Türkiye'ye örnek uygulama

Kocaeli'de dar gelirli engelli bireyler ve hastalar için "41 Medikal Destek Kartı" uygulaması başlatıldı. Türkiye'ye örnek uygulamayla, engelli ve hasta vatandaşlara her bir medikal malzeme için aylık 750 TL destek verilecek. Uygulamayı 'ilk, öncü ve modern' olarak tanımlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Toplamda tahminen yıllık 40-45 milyonluk bir bütçe oluşacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde, "41 Medikal Destek Kartı" uygulaması hayata geçirildi. Uygulamanın tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, engelli dernekleri temsilcileri ile medikal firma yetkilileri katıldı.

41 Medikal Destek Kartı ile hasta ve engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye, akülü sandalye, işitme cihazı, protez, ventilatör cihazı, sonda, hasta bezi, kolostomi torbası, bakım ürünleri gibi birçok malzeme 41 Kart ile 62 medikal firmasından alınabilecek. Ayrıca 2 bin 500 engelli ve hasta vatandaşa aylık 750 TL destek verilecek. Büyükşehir Belediyesi'nce hali hazırda bin 200 ağır engelli vatandaşa verilen aylık 400 TL'lik yardım, bu aydan itibaren aylık bin TL'ye çıkarılacak. Yardımların toplamda 45 milyon TL olması bekleniyor.

"80 ile örnek oluyoruz"

Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sunan Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, "Kocaeli'de yaşayan bir engelli olduğum için şanslı ve gururluyum. Çünkü diğer 80 ile örnek oluyoruz. Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Ben ne zaman büyükşehirden yardım istediysem geri çevirmediler" dedi.

"Türkiye'de başka örneği yok, gerçekten yok"

Türkiye'ye örnek olacak bir projenin tanıtım programını gerçekleştirdiklerini ifade eden Tahir Büyükakın, "İlk, öncü, modern bir uygulama. Az önce hem medikal yetkilileriyle hem de bu destekten yararlanan kardeşlerimizle sohbet ettim. Onlar da söyledi. Türkiye'de başka örneği yok, gerçekten yok. Biz belediye başkanlığı görevini devraldığımızda şehre birkaç şey söyledik. 'Bizim maksadımız mutlu şehir inşa etmek' dedik. O zaman çok speküle edildi bu ifade. Bunu özellikle yapmıştık. Her seferinde tartışılsın, her seferinde bizde kendimizi eksikliklerimizle gözden geçirelim. Bununla birlikte her gün bir şeyi iyileştirelim. Mutluluk uzun bir yolculuktur, mutlu şehir ideali de bir yolculuktur" dedi.

"Aylık medikal malzeme harcaması 4 bin 500, 5 bin TL gibi rakamlara ulaşabiliyor"

Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran kişilere medikal desteği verildiğine değinen Büyükakın, "Aslında biz, bize başvuranlara medikal desteği veriyoruz. Ama neyi fark ettik? SGK'nın ödediği medikal yardımlar var, ödemedikleri var. Burada bir problem oluşmaya başlıyor. Mesela bir kardeşimizin aylık medikal malzeme harcaması 4 bin 500, 5 bin TL gibi rakamlara ulaşabiliyor. İnanılmaz bir yıkım aile bütçesi açısından. 'Buraya bir çözüm üretmemiz gerekir' dedik. Aslında bizim 41 Kartımızı biliyorsunuz, o kartla gıda veriliyor, giyim veriliyor, gerekirse nakit desteği veriliyor. Buna benzer birçok başka sosyal projemiz var" diye konuştu.

"40-45 milyonluk bir bütçe oluşacak"

Proje için uzun süre çalıştıklarını anlatan Başkan Büyükakın, "Ağır engelli yardımı alanlar var. Onlar 750 TL alıyordu, onu bin TL'ye çıkardık. Medikal malzeme desteğini de aylık her bir malzeme için 750 liraya çıkardık. Mesela sonda kullanıyor, sonda için verilen destek 750 ama ilave olarak da bez kullanıyor diyelim. Bezin desteği de aylık yine 750 olacak. Böylelikle toplamda yılda sadece 21 bin liraya kadar engelli bireyimize destek durumu söz konusu olacak, tek bir malzeme için. Toplamda tahminen yıllık 40-45 milyonluk bir bütçe oluşacak. Bunu da planladık" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ