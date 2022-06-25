Türkiye'ye örnek muhtar

Traktörü olmayan çiftçiye traktörünü, yakıtını ve işçisini ücretsiz veriyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te İnönü Mahalle Muhtarı Ömer Yalım, traktörü olmayan çiftçilere kendi traktörünü ücretsiz tahsis ederken, hem işçi hem de yakıt masrafını da kendisi karşılıyor.

Artan akaryakıt fiyatları çiftçilerin maliyetlerini arttırırken, Gaziantep İnönü Mahalle Muhtarı kendi mahallesindeki çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Traktörü olmayan çiftçilerin yardımına koşarak kendi traktörünü ücretsiz onlara tahsis ediyor. Muhtar Yalım hasat edilen ekinleri traktöre yüklemek içinde kendi cebinden işçi tutarak traktörün yakıt masraflarını da kendisi karşılıyor. Mahalle de oturan çiftçiler ise, kendilerini hem traktör hem işçi hem de yakıt masrafından kurtaran Muhtar Yalım'a teşekkür etti.

"Traktörümü, işçiyi ve yakıtı ücretsiz karşılıyorum"

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi İnönü Mahalle Muhtarı Ömer Yalım çiftçilere traktörüyle beraber işçisini ve yakıtını karşıladığını ifade ederek, "Şuan köylünün ekim biçim zamanı buğday hasadındayız. Şuan balyeleri evlerine taşıyoruz. Hem traktörümüzü hem de traktörde çalışan işçiyi de ben tuttum. Durumu olmayan çiftçilerimizin samanlarını hasat yaptıkları ürünleri evlerine ücretsiz bir şekilde taşıyoruz. Çok şükür durumum iyi bizde elimizden geldiği kadar bölgemizdeki çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok mutlu oluyorlar dua ediyorlar. Günlük 650 TL ile 700 TL maliyetim var. Çünkü çiftçilerimiz kalkıp traktör kiralasa bu onlara 250-300 TL'ye mal oluyor. Buda küçük arazide ekim yapan çiftçiye büyük maliyet oluyor. Biz bu hizmeti ücretsiz yapıyoruz" dedi.

Mahallede oturan çiftçiler de Muhtarın Türkiye'ye örnek olduğunu, kendilerini büyük bir masraftan kurtardığını, az alanda ekim yapan çiftçilerin yüzünün güldüğünü belirttiler. Çiftçiler ayrıca muhtar Ömer Yalım'ın traktörünü hem yakıtını hem de işçisini de kendilerine ücretsiz tahsis ettiğini vurguladı.