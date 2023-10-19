Türkiye vizyonu Dilovası'nda konuşulacak

Dilovası Belediyesi hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmalarının konuşmacı olarak katılacağı önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Dilovası Belediyesi hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmalarının konuşmacı olarak katılacağı önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Dilovası Belediyesi ve Sivil Dayanışma Platformu'nun birlikte organize edeceği ' Türkiye Sohbetleri' konulu konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta konuklar "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Vizyonu ile Yeni Anayasa" üzerine önemli bilgiler aktaracaklar.

Konferans 21 Ekim Cumartesi günü Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde saat 17.00'da başlayacak. Konferansa Dilovası'nın yanı sıra Kocaeli ve Gebze bölgesinden çok sayıda misafirin katılması bekleniyor.

Vatandaşları konferansa davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Önemli isimler tarafından ülkemizin geleceğine yönelik önemli bilgilerin aktarılacağı, 'Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Vizyonu ile Yeni Anayasa' konulu konferansımıza tüm herkesi davet ediyoruz" dedi. - KOCAELİ