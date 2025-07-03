Türkiye ve Libya'nın Deniz Yetki Alanları Muhtırası'na Yunanistan'dan Tepki
MSB kaynakları, Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Muhtırası'nı hukuksuz olarak nitelendirmesine karşılık, bu durumu kabul etmediklerini açıkladı.
MSB kaynakları: "(AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde hedef alınan Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Muhtırası) Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel