Türkiye ve Libya'nın Deniz Yetki Alanları Muhtırası'na Yunanistan'dan Tepki

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MSB kaynakları, Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Muhtırası'nı hukuksuz olarak nitelendirmesine karşılık, bu durumu kabul etmediklerini açıkladı.

MSB kaynakları: "(AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde hedef alınan Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Muhtırası) Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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