Türkiye–İran 98. Alt Güvenlik Komite Toplantısı Iğdır'da Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti heyetleri, 98. Alt Güvenlik Komite Toplantısı kapsamında Iğdır'da bir araya gelerek sınır güvenliği ve iş birliği konularını ele aldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri, 98. Alt Güvenlik Komite Toplantısı kapsamında Iğdır'da bir araya geldi.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti heyeti adına Iğdır Valisi Ercan Turan ile Ağrı Valisi Mustafa Koç, İran İslam Cumhuriyeti heyeti adına ise Maku Fermandarı Şehla Tacfer ve Çaldıran Fermandarı Samed Ekberi katıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ile Maku Fermandarı Şehla Tacfer'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda; sınır güvenliği başta olmak üzere, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği alanları ve gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıda, sınır hattında güvenliğin artırılması, karşılıklı koordinasyonun güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmenin, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
