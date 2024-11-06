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Türkiye ve İngiltere Ortak Bilim Projesi Desteklendi

Türkiye ve İngiltere Ortak Bilim Projesi Desteklendi
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Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bath Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen 'RainChange' adlı proje, iklim değişikliğine karşı aşırı yağışların risklerini anlamak için makine öğrenimini kullanacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu ile İngiltere'nin Bath Universitesi öğretim üyelerinden Dr. Thomas Kjeldsen'in Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklığında "Uluslararası Bilim Ortaklıkları-Araştırma İş Birlikleri Fonu" (International Science Partnerships Fund-Research Collaborations Grant) kapsamında British Council'a yaptıkları "Developing rainfall frequency models for critical infrastructure design in a changing environment (RainChange)" başlıklı proje başvurusu desteklenmeye hak kazandı.

British Council'a sunulan 130 adet araştırma projesi arasından desteklenen 10 projeden biri olan "RainChange" projesi kapsamında İngiltere'nin Bath Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki bilim insanları, gelecekteki taşkınların yol açabileceği riskleri tam olarak anlamak için makine öğrenimini kullanarak, yeni ve daha gelişmiş ekstrem yağış modelleri geliştirecek.

Geliştirilecek yeni modeller, Türkiye'nin hidrolog, inşaatçı ve planlamacılarının gelecekte olası aşırı yağışlara hazırlık yapmasına ve altyapıyı güvenilir bir şekilde tasarlamasına yardımcı olacak. British Council tarafından finanse edilen araştırma ekibi, bulguların gelecekteki planlama kılavuzlarına (kentsel altyapı tasarım, taşkınlar hidrolojisi tasarım vb.) entegre edilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda proje 2 yıl sürecek ve toplamda £96000'lik bir bütçeye sahip olacak.

Proje yürütücüsü Prof. Fatih Tosunoğlu Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bath Üniversitesi iş birliğiyle böylesine heyecan verici bir araştırmaya öncülük etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, söz konusu araştırmanın küresel sorunların çözümünde ve Birleşik Krallık-Türkiye bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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