Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Ankara'da başladı

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Ankara'da başladı
Güncelleme:
Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini ele almak amacıyla dışişleri ve savunma bakanları toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Ankara'da başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
