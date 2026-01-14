Çinli heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel ile buluştu

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Diyalog-Bütünleşme" başlıklı sergi çerçevesinde, Çin Büyükelçiliği, Changzhou Teknoloji Enstitüsü (CIT) ve Anadolu Üniversitesi sanatçılarının yer aldığı ortak sergiye katkı sunan Çinli heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, "Diyalog-Bütünleşme" sergisinin taşıdığı sanatsal ve kültürel anlamın yanı sıra, Türkiye ve Çin arasındaki akademik ve sanatsal iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Serginin, iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu güçlendirmesi ve sanat yoluyla karşılıklı anlayışı artırması açısından önemli bir platform sunduğu vurgulandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda sanat ve kültür temelli iş birliklerine büyük önem verdiğini ifade etti. Prof. Dr. Adıgüzel, bu tür ortak projelerin üniversiteler arası ilişkileri güçlendirdiğini ve kültürler arası etkileşime değerli katkılar sunduğunu belirtti.

Gerçekleşen ziyarete; CIT Başkan Yardımcısı Prof. Gan Fangqun, Sanat ve Tasarım Okulu Dekanı Prof. Dr. Xu Yin, Sanat ve Tasarım Okulu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Peng Wei, Sanat ve Tasarım Okulu öğretim Üyesi Doç. Liu Yifei ile Uluslararası Değişim ve İşbirliği Ofisi Şefi Bi Zheng katılırken, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Duygu Kahraman da ziyarette yer aldı. - ESKİŞEHİR