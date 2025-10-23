Türkiye ve BAE Özel Kuvvetleri Ortak Eğitim Gerçekleştirdi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) özel kuvvetleri, önemli şahısların korunmasına yönelik taktik uygulamalar ve özel kuvvet unsurlarının müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeye yönelik ortak eğitime katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025' kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ile BAE Başkanlık Muhafızları Komutanlığı personelinin ortak eğitim icra ettiğini bildirdi. Eğitimlerde önemli şahısların korunmasına yönelik taktik uygulamalar, yakın koruma teknikleri ve özel kuvvet unsurlarının müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. - ANKARA