Türkiye ve Azerbaycan Enerji Forumu İzmir'de Yapılacak

'Türkiye- Azerbaycan 4'üncü Enerji Forumu', 4 Eylül'de İzmir'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Azerbaycan, enerji alanındaki iş birliğini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. 'Türkiye-Azerbaycan 4'üncü Enerji Forumu', yarın İzmir'de gerçekleştirilecek. Forum kapsamında Bakan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesini öngören Forum Protokolü'ne imza atacak.

Heyetler arası görüşme

Forum açılışına Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Azerbaycan Devlet Başkanı'nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev katılacak. Forum kapsamında 2 ülke, heyetler arası görüşme de gerçekleştirecek.

6 farklı çalışma grubu

Forum, Türkiye ve Azerbaycan'ın ilgili kamu ve özel sektörlerinin katılımıyla oluşturulmuş 6 Çalışma Grubu ile faaliyet gösterecek. 'Hidrokarbon ve petrokimya', 'yenilenebilir enerji', 'elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim', 'regülasyon', 'enerji verimliliği' ve 'madencilik' çalışma gruplarının ortaya koyduğu çalışmalar da forumda ele alınacak.

Forum protokolü

Forumda, çeşitli iş birliği faaliyetlerine zemin hazırlayan bir Forum Protokolü de imza altına alınacak. Söz konusu protokol kapsamında taraflar, enerji alanında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel organizasyon ve kuruluşlarda iş birliğinin ve koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlayacak. - ANKARA