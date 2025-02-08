Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu

Türkiye ve Almanya Arasında Gençlik İş Birliği Projesi

Türkiye ve Almanya Arasında Gençlik İş Birliği Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen 'Aydın-Stade Uzman Değişimi Projesi' ile Türkiye ve Almanya arasında gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, iki ülke gençlik çalışanları birbirlerinin uygulamalarını inceleyecek ve kültürel alışverişi artıracak aktiviteler düzenleyecek.

Aydın Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen 'Aydın-Stade (Türkiye-Almanya) Uzman Değişimi Projesi' kapsamında önemli bir iş birliği başlıyor.

Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmalarının güçlendirilmesin hedeflendiği proje kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı iki Gençlik Merkezi müdürü, üç Gençlik Merkezi çalışanı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir Gençlik Uzmanı ile, 25-28 Nisan 2025 tarihleri arasında Almanya'ya giderek, Almanya'daki gençlik çalışmalarını inceleyecekler. Ayrıca, 23-26 Mayıs 2025 tarihlerinde Almanya'dan gelen gençlik çalışanları Aydın'a gelerek, Aydın'daki gençlik çalışmalarını yerinde gözlemleyecekler.

Aydın'da gerçekleşecek olan programda, gençlik politikaları üzerine çeşitli atölye çalışmaları ile kültürel etkinlikler düzenlenecek Bunun yanı sıra, Almanya'dan gelecek olan gençlik çalışanları, Aydın Gençlik Merkezi'nde gönüllülük faaliyetlerine katılacaklar. Bu deneyim, iki ülke arasında kültürel alışverişi teşvik edecek ve gençlik politikaları konusunda ortak bir perspektifin oluşmasına katkı sağlayacak. Hem yerel gençlik çalışanları hem de yabancı misafirler, bu süreçte birbirlerinden öğrenecek, fikir alışverişinde bulunacak ve yeni projelere imza atma fırsatı bulacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
img

Icardi için flaş iddia
img

Terim'den dünya futbolunu sarsacak öneri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.