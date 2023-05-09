Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasındaki Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını içeren çok taraflı görüşmeler İstanbul'da gerçekleştirilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yapılacak olan ikili ve çok taraflı görüşmeler, 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Söz konusu görüşmelerde, dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan "Tahıl Koridoru"nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Antlaşması'nın uzatılması ve çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerin ve mürettebatının Türkiye'ye dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacak. - ANKARA