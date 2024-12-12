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Türkiye Siber Vatan Programı Adıyaman Eğitimleri Başladı

Türkiye Siber Vatan Programı Adıyaman Eğitimleri Başladı
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İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Siber Vatan Programı'nın eğitimleri, gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. Program, siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen Türkiye Siber Vatan Programı Adıyaman eğitimleri gençlerin büyük ilgisiyle başladı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimleri yerinde incelerek gençlere başarılar diledi.

Siber Vatan Programı, geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmeyi ve ülkenin dijital savunma altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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