Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde Kurtuluş Savaşı Şehidi Onbaşı Hüseyin Oğlu Yunus anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti'nin bağımsızlığını kazanması için gönüllü olarak askere yazılan ve şehit olan Kurtuluş Savaşı şehidi Onbaşı Hüseyin Oğlu Yunus yaşam hikayesi anlatılarak yad edildi. Öte yandan programda Sütçü İmam, Ezine'li Yahya Çavuş, Seyit Onbaşı ve Nene Hatun gibi bağımsızlık mücadelesinin sembolik isimleri de unutulmadı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde ise şu ifadeler yer verildi:

"Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Kurtuluş Savaşı Şehidi Onbaşı Hüseyin Oğlu Yunus anıldı. Şehidimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz." - ANKARA