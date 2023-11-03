Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan banka hesaplarına ilişkin açıklama

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı yetkilileri, "Hakkımızda ortaya atılan mesnetsiz iddialara yönelik yasal haklarımızı kullanacak ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, vakfın banka hesaplarına ilişkin olarak gelen iddialara cevap veren yazılı bir açıklamada bulundu. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok Değerli Şehit Yakınlarımız, Gazilerimiz ve Vakfımıza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aziz milletimiz. Vakfımızın banka hesaplarında 01 Ekim tarihi itibarıyla; 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan bağışın bulunduğu Vakıf Katılım Bankasında; 108 milyon 351 bin 990 lira, Beşiktaş patlaması sonrası toplanan bağışın bulunduğu Ziraat Katılım Bankasında; 87 milyon 713 bin 177 lira, Sinan Akçıl'ın konser gelirlerinden yaptığı bağışın bulunduğu Emlak Katılım Bankası'nda 100 bin lira TL, Vakıf Katılım Bankası kira bağışı hesabında; 264 bin 377 lira olmak üzere toplam 96 milyon 429 bin 545 lira bulunmaktadır. Belli çevreler tarafından asılsız ve art niyetli yapılan açıklamalarda iddia edildiği gibi hesaplarda 111 milyon lira değil, toplamda 196 milyon 429 bin 545 lira bulunmaktadır."

"Hakkımızda ortaya atılan mesnetsiz iddialara yönelik yasal haklarımızı kullanacağız"

Haklarında iddialarda bulunan şahıslara yönelik yasal haklarının kullanılacağını ifade eden Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, "Vakfımız hesaplarına aktarılan şartlı bağışlar, hak sahiplerimizin talepleri doğrultusunda aylık olarak ödenmekte iken; son dönemlerde hak sahiplerimiz tarafından bizlere iletilen dilekçeler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından yeni bir karar alınarak; isteyene toplu ödeme, isteyene ise aylık ödeme şeklinde hesaplarına aktarılmasına karar verilmiştir. Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı olarak; hakkımızda ortaya atılan mesnetsiz iddialara yönelik yasal haklarımızı kullanacak ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklamalarında bulundu. - ANKARA