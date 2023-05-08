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Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiler

Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiler

Yerel Haberler

1308 Osmaneli Belediyespor Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

1308 Osmaneli Belediyespor Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

1308 Osmaneli Belediyespor U-18 futbol takımı Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli Hisareyn takımını 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Spora ve gençlerimize verdiğimiz destek her geçen gün meyvesini vermeye devam ediyor. Altyapı takımlarına verdiğimiz önem sayesinde ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyoruz. Takımımız Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek büyük bir başarı gösterdi. Tüm futbolcularımız ile gurur duyuyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaneli Türkiye Kütahya Futbol Yerel Haberler

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