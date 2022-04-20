Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret - Haberler

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Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye Petrolleri OTC'dan Özölçer'e ziyaret

Türkiye Petrolleri OTC yöneticileri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Petrolleri OTC yöneticileri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (OTC) Genel Müdür Yardımcıları Habil Öztürk ve Metin Oktay Çetinkaya ile İnsan Kaynakları Müdürü Zafer Demirkul, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Rektör Özölçer ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ortak çalışmalar için duyduğu heyecanı dile getirerek hep birlikte başaracaklarını ifade etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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