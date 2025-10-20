Türkiye, Ormancılık ve Yangınla Mücadelede Örnek Ülke Oluyor

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 2. ülke olmuştur. Türkiye, ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyor. ORKÖY Projeleri: Orman köylüsünü desteklemek amacıyla son 23 yılda 34,3 milyar liralık kaynak ayrılarak 288 binden fazla ORKÖY projesi hayata geçirildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliği, gerçekleştirilen törenle başladı. Etkinlik, dünya çapında çok sayıda bilim insanını bir araya getiriyor. Açılış programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim krizi ve Türkiye'nin ormancılık alanındaki teknolojik atılımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'dan küresel iklim krizi uyarısı: "Akdeniz havzası en derin yarayı alacak"

Bakan Yumaklı, açılış konuşmasında küresel iklim krizine dikkat çekerek, bilimsel verilerin bu krizden en çok etkilenecek coğrafyanın Akdeniz Havzası olduğunu net bir şekilde gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin de bu hassas havzanın kalbinde yer aldığını ifade eden Yumaklı Sanayi devriminden bu yana hava sıcaklığı yükseldi Her 10 yılda bir kurak alanlar yüzde 6 oranında genişliyor. Bugün dünya yüzeyinin yüzde41'i kurak ekosistemlerden oluşuyor. İçilebilir su kaynaklarının yüzde 30'u azalma tehdidi altında. Bu yılın Temmuz ayı, son 55 yılın en sıcak Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Bakan Yumaklı, iklim dengesizliğinin "Yeşil Vatan" olarak adlandırdığı ormanları da doğrudan tehdit ettiğini, Türkiye'deki ormanların yüzde 64'ünün yangınlara karşı son derece hassas bölgelerde bulunduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, bu yıl çıkan orman yangınlarının ne yazık ki yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğunu üzülerek belirtti. 2025 yılında OGM'nin ve paydaş kurumların 7 binden fazla yangına müdahale ettiğini aktardı. Ormanların, "Durmak bilmeyen, yorulmayan, acıkmayan, susamayan bir düşmana, yani ateşe karşı can pahasına korunduğunu" ifade etti.

Türkiye'nin yangın söndürme filosunun gücüne değinen Bakan Yumaklı, "25 bin kahraman personel ve 133 bine varan gönüllü. Filoda: 27 uçak, 105 helikopter, 14 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 6 bini aşan modern kara aracı. Bin 700 farklı noktada konumlanmış ekipler sayesinde yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediliyor. Yanan orman alanının toplam orman alanına oranında Avrupa'da ikinci sırada yer alınması, mücadelenin somut kanıtı olarak gösterildi" dedi.

Yangınla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin temelini inovasyon ve AR-GE'nin oluşturduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin teknolojik dönüşümdeki çığır açan adımlarını sıralayarak" İHA Kullanımında Liderlik: Türkiye, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 2. ülke olmuştur. Dünyada İlk İHA'lara GSM baz istasyonu entegre eden dünyada ilk ülke olarak, bu teknoloji yangınlar ve afetlerde haberleşme altyapısını kurmada kullanıldı. Gözetleme Kuleleri: Ülke genelinde 184'ü akıllı olmak üzere toplam 776 gözetleme kulesi, "Ormanın Gözleri Projesi" kapsamında yapay zeka destekli sürekli izleme sağlıyor. FireAID Yangın Risk Haritalama Projesi FireAID, Dünya Ekonomik Forumu tarafından Davos'ta örnek proje olarak gösterilmiş, 400'den fazla değişken üzerinden günlük yangın riski tahminleri yapıyor. Dijital Çözümler: OTAĞ uçağı, Birleşmiş Milletler ödüllü yangın simülasyon tabanlı karar destek sistemleri, Orman Navigasyon Sistemi ve ORİKEM projesi (Yapay zeka destekli izleme ve müdahale) başarıyla devreye alındı" diye konuştu.

Bakan Yumaklı gelecekteki vizyonlarının "Akıllı Orman Yönetimi" olduğunu ve yapay zeka, makine öğrenmesi, İHA ve uydu teknolojilerinin öncelikli yatırım alanları olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, son 23 yılda yürütülen seferberlikle 7,5 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu ve orman varlığının ülke yüzölçümünün yüzde 30'una ulaştırıldığını dile getirerek "Küresel Tescil: Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye, ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyor. ORKÖY Projeleri: Orman köylüsünü desteklemek amacıyla son 23 yılda 34,3 milyar liralık kaynak ayrılarak 288 binden fazla ORKÖY projesi hayata geçirildi" dedi.

Bakan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü hatırlatarak tüm vatandaşları fidan dikim alanlarına davet etti. Konuşma sonrasında etkinlik alanını gezen Bakan Yumaklı, orman yangınlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA'nın sergilendiği standı da ziyaret etti. - İSTANBUL