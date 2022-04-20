Kırıkkale nüfusunun yüzde 22'si çocuk

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kırıkkale nüfusunun yüzde 22'sini çocuk nüfusu oluşturdu.

TÜİK, İstatistiklerle Çocuk isimli çocuk nüfus raporunu açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibarıyla Kırıkkale nüfusu 278 bin 703 kişi iken bunun 63 bin 703'ünü çocuk nüfusu oluşturdu. Yaş gruplarında ise 0-4 yaş 15 bin 910, 5-9 yaş 17 bin 651, 10-14 yaş 18 bin 911 ve 15-17 yaş 11 bin 243 olarak kayıtlara geçti. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel